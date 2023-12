Giuseppe Morrione è il nuovo comandante del distaccamento dei VVFF. Presentato nei festeggiamenti Santa Barbara

di: Redazione - del 2023-12-04

Doppia festa all'interno del distaccamento del Comando dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano. Infatti proprio nella ricorrenza di Santa Barbara, è avvenuta la presentazione del nuovo comandante del distaccamento, il capo reparto Giuseppe Morrione, che ricoprirà l'importante ruolo.

Ai nostri microfoni il nuovo Comandante Morrione: "Come ogni anno nella Chiesa di Santa Lucia viene celebrata una messa in memoria della Santa Barbara. Come distaccamento abbiamo omaggiato la Chiesa di un cesto per i poveri. Una ricorrenza che richiama anche vigili del fuoco in pensione".