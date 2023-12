Mafia, Cassazione annulla per la terza volta condanna per associazione mafiosa all'imprenditore Rosario Cascio

di: Redazione - del 2023-12-02

Per la terza volta la seconda sezione della Corte di Cassazione ha annullato la condanna per associazione mafiosa nei confronti di Rosario Cascio.

In ultimo, dopo due annullamenti, era stata la terza sezione della Corte di Appello di Palermo nel gennaio ultimo scorso a condannare alla pena di anni nove e mesi quattro l’imprenditore partannese. In primo grado, nel lontano 2011, Rosario Cascio era stato assolto dal Tribunale di Sciacca perche il fatto non sussiste.

Poi su appello del PM la Corte di appello di Palermo aveva riformato la sentenza, che per ben due volte la cassazione ha annullato, prima nel 2014 e poi nel 2019. Ora, l'ennesima bocciatura della Corte di appello palermitana: la condanna non supera io vaglio della legittimita.

Soddisfatti i difensori di Cascio, gli avvocati Giovanni Vaccaro e Baldassare Lauria: "Siamo di fronte ad un caso davvero unico, Cascio Rosario oggi 90 enne e’ imputato dal 2009, pur in assenza di prove".

Adesso un nuovo giudizio in appello, sara‘ il quarto, "speriamo sia l ultimo atto di quella che sembra essere una vera persecuzione" hanno aggiunto i difensori.