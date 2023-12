Messina Denaro, la richiesta al Gup dell'autista fa tremare la rete di protezione?

di: Redazione - del 2023-12-06

L'ultimo "autista" di Matteo Messina Denaro, l'uomo salito alla ribalta della cronaca per essere stato l'ultimo accompagnatore del boss la mattina del 16 gennaio 2023 presso la Clinica La Maddalena ha chiesto al Gup di essere ascoltato.

Come avvenuto per Laura Bonafede, la maestra campobellese, figlio di Nardo Bonafede, storico uomo d'onore, Giovanni Luppino sarà processato non solo per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza di pena ma anche per associazione mafiosa.

La scelta dell'autista di essere ascoltato è evidente che viene dopo l'aggravamento della propria posizione giudiziaria e potrebbe essere un "colpo" a sorpresa nelle indagini che riguardano la latitanza di Matteo Messina Denaro a Campobello negli ultimi anni.

I giudici non hanno mai creduto alla versione fornita subito dopo l'arresto della mattina del 16 gennaio, allorquando Luppino riferì di non sapere la vera identità di Messina Denaro e che lo avrebbe accompagnato per pura cortesia alla clinica. I telefoni in versione aerea ed i documenti trovati addosso hanno lasciato davvero pochi dubbi ai magistrati che cercano di trovare una "quadra" al materiale spuntato dai covi dell'ex superlatitante.