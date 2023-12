Castelvetrano, vandali in azione contro le casette natalizie nel Sistema delle Piazze. Ennesimo gesto di inciviltà

del 2023-12-10

Vandali in azione questa notte nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano. Ad essere presi di mira alcuni allestimenti e i cavi elettrici delle casette natalizie allestite grazie all'iniziativa dell'associazione Noi e della Pro Loco Castelvetrano Triscina. Danneggiato anche il telone dell'albero natalizio illuminato realizzato dalla Pro Loco Selinunte. Questa sera l'appuntamento natalizio continuerà nonostante tutto dalle 17:00 alle 20.30. Ci saranno tanti Elfi e babbo natale a giocare insieme ai più piccoli. L'appello ai castelvetranesi è quello di dare un segnale di presenza e accorrere in massa per valorizzare le iniziative e i sacrifici posti in essere dai privati nel tentativo di ravvivare il centro storico di Castelvetrano