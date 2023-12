Castelvetrano, oggi alle 18 inaugurazione mostra fotografica “All’ora blu”

del 2023-12-10

Domenica 10 dicembre alle ore 18:00 nella Chiesa degli Agonizzanti, sede del Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belìce, in via Milazzo, 44 a Castelvetrano sarà inaugurata una collettiva fotografica patrocinata dall’UIF (Unione Italiana Fotoamatori). Otto autori dell’UIF-Sicilia, raccontano l’evento "All’ora Blu" promosso dal Rotary Club "Castelvetrano Valle del Belìce" contro la violenza di genere.

La mostra, costituita da 24 pannelli di foto bianconero e a colori curata da Castrenze Ezio Fiorenza, Segretario Regionale UIF-Sicilia testimonia il flash mob che si è svolto nel sistema delle piazze il 25 novembre, grazie alla sinergia che si è creta con il Kepos Performing Theater di Giacomo Bonagiuso e Giusy Pastore del Tutù Ballet che hanno messo in campo, in pochissimo tempo, una performance che è andata oltre le aspettative e con Patrick Cirrincione, Presidente del Rotary di Castelvetrano Valle del Belice che coraggiosamente ha creduto nel progetto. Quando l’arte è nell’animo delle persone che la fanno non esistono confini tra le arti ma solo sinergie.

Si intende così chiudere il cerchio dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere che ha conclusione nella giornata mondiale dei diritti umani del 10 dicembre.