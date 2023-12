Santa Ninfa in festa per i 101 anni di nonna Filippina. Festeggiamenti alla presenza del Sindaco e familiari

di: Redazione - del 2023-12-10

Di nuovo festa presso la comunità alloggio per anziani "Orizzonti d'Argento" a Santa Ninfa.La signora Filippina Ciulla ha festeggiato 101 anni in un clima di grande festa assieme ai suoi figli, nipoti e agli operatori della struttura.E' intervenuto anche il Sindaco Avv. Carlo Ferreri che si è complimentato con la festeggiata per il bellissimo traguardo ed ha approfittato visitare la comunità, mostrando grande apprezzamento. "Alla prossima visto che - come dice l'anziana - 101 sono più importanti di 100!"