A rischio chiusura il secondo circolo “Giuseppe Di Matteo”. Alfano contesta la decisione della conferenza regionale

del 2023-12-10

(ph. Baldo Genova )

Pochi mesi dopo l’intitolazione a Giuseppe Di Matteo rischia di chiudere il secondo circolo didattico e di essere soppresso (la scuola continuerà regolarmente ad esistere). La decisione, contestata anche dal Sindaco Enzo Alfano a più riprese e con lettere scritte, è della conferenza regionale della Sicilia che lo scorso 5 dicembre.

Nello specifico a Castelvetrano ci sono 2 Istuti comprensivi e 1 Circolo didattico. La proposta del Sindaco, condivisa dalle 3 dirigenti, in linea con la normativa vigente è la seguente: Il Comprensivo Radice-Pappalardo cede una Scuola Media al 2 Circolo Didattico, il Circolo didattico cede un Plesso all'Istituto comprensivo Radice-Pappalardo. La proposta al momento non sembra essere stata accolta a livello regionale (si attende il provvedimento definitivo a cura dell'Assessore Regionale Turano.

Nonostante le lettere del Sindaco al momento non vi è stato alcun segnale positivo. Certo che a pochi mesi dall’intitolazione a Giuseppe Di Matteo questa non è una bella notizia per nessuno.