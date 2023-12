Salemi, uomo morto investito ieri da un’auto. Inutili i soccorsi. Domani i funerali

del 2023-12-10

Un anziano 81enne Erasmo Gandolfo salemitano è morto investito da un suo concittadino a bordo di una Polo all’altezza dell’incrocio tra via San Leonardo ed Emanuela Loi dove pare che l’uomo stesse attraversando la strada per andare presso un tabacchino. A seguito del violento impatto gravissime erano le condizioni dell’uomo deceduto nonostante i soccorsi e il ricovero all’Ospedale di Castelvetrano. Sull’asfalto non sono state rinvenute tracce di frenata.

Si svolgeranno domani alle 15.30 i funerali, a cura della società di onoranze funebri Sciacca di Salemi, presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova. Continuano, intanto, le indagini della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Alla famiglia vanno le condoglianze della Redazione.