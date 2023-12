Folgore, rossoneri di scena nell’anticipo contro il caparbio Castellammare. Probabile esordio dei nuovi arrivati

di: Redazione - del 2023-12-09

Sarà una Folgore rinnovata quella che oggi al Matranga di Castellammare sfiderà i locali che vivono un ottimo momento di forma: nei giorni scorsi, infatti la dirigenza rossonera ha centrato dei colpi di mercato mirati ad arricchire i reparti dopo le note partenze di Galluzzo, Altieri e dell’argentino Montori.

Saranno a disposizione oggi del tecnico Colombo, l’argentino Lovisi che nella partitella in famiglia ha fatto intravedere una gran voglia di fare bene, il difensore Maniscalco e l’esterno Ferrara. Non è escluso che l’allenatore rossonero li possa mandare subito in campo. A Castellammare i rossoneri dovranno mostrare forza e muscoli contro una compagine che tra le mura amiche ha messo in difficoltà tutte le squadre ospitate.

L'abbondanza di uomini porterà sicuramente a delle scelte, diversi i ballottaggi alla vigilia, Bargione, Lovisi ed il giovane Spanó si giocano una maglia da titolare, due dei tre però potrebbero giocare con la rinuncia dall'inizio di uno fra Fofana e Murania.

Oggi a Castellammare alle 15:00 fischio d’inizio dell’arbitro trapanese Bertolino.

Probabile formazione (3-4-1-2): Pizzolato; Chieffo, Giuffrida, Maniscalco; Tarantino, Achour, Tourè, Ferrara; Bargione, Fofana, Murania. All. Colombo