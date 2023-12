Castelvetrano piange la scomparsa del Dott. Fausto Mulè, una vita al servizio dei suoi pazienti

del 2023-12-10

Si è spento all'età di 98 anni il Dott. Fausto Mulè, un'icona della Città di Castelvetrano. Una vita trascorsa nel suo laboratorio di analisi dove ha lavorato dal lontano1956 fino all'età di 89 anni, allorquando nel 2015 chiuse il suo laboratorio rimasto aperto per ben 59 anni.

Dopo la laurea in medicina, iniziò a lavorare presso l’università palermitana, ma da innamorato della sua città, decise di compiere uno storico passo per colmare una lacuna del territorio che non aveva alcun laboratorio di analisi, ed aprì il primo laboratorio della città.

Negli anni era diventato punto di riferimento anche per i pazienti che arrivavano da altre città della provincia proprio per la grande professionalità e per le indiscutibili capacità diagnostiche. Per decenni lavorò anche presso il laboratorio d'analisi dell'Ospedale di Castelvetrano. In tanti sui social ne stanno celebrando l'integrità morale, l'abnegazione e la professionalità del Dott. Fausto Mulè.

Tra questi anche uno dei suoi tanti pazienti Giuseppe Lo Iacono che così lo ha ricordato: "Di incommensurabile valore professionale il dottore Mule' è stato una icona per Castelvetrano e non solo. Lo ha contraddistinto anche la sua umiltà, spesso aiutava persone che non potevano permettersi le spese delle analisi cliniche. Moltissime persone si affidavano ciecamente alle sue diagnosi e consigli. Una persona di bassa statura ma di grande intelletto e cultura".

Nel 2015 quando chiuse il laboratorio d'analisi ricevette un ttestato di benemerenza da parte dell'allora Sindaco Felice Errante. Nell’attestato di benemerenza si leggeva: “Come segno di ringraziamento per l’incessante opera professionale a vantaggio della comunità locale, e per essere stato negli anni un prezioso punto di riferimento per la sanità castelvetranese”.

I funerali saranno domani alle 15.30 presso la Chiesa di San Francesco da Paola.

Alla famiglia vanno le condoglianze della Redazione.