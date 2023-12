"Castelvetrano ricordi il Dott. Fausto Mulè, figlio illustre della città ed eccellenza medica del territorio". Appello al Sindaco Alfano

di: Stelio Manuele - del 2023-12-11

Alla notizia della morte del dott. Fausto Mulè tanti gli attestati di stima e di cordoglio unanime, tra questi il ricordo di Stelio Manuele che rivolge un accorato appello alle istituzioni locali affinchè venga ricordata figura del dottore, figlio illustre della città ed eccellenza medica del territorio.

Con la dipartita del dott. Fausto Mulè scompare un fglio eccezionale della nostra comunita', un medico straordinario per la sua cultura professionale e capacita' diagnostica e terapeutica nell'arte sanitaria, punto di riferimento sicuro per tutti coloro, pazienti e colleghi, che sovente gratuitamente da ogni luogo della Sicilia chiedevano i suoi consigli.

Ho avuto la ventura di conoscere e frequentare il laboratorio ed il dott. Mulè nei miei anni giovanili, insieme agli amici che allora componevano la nostra compagnia di giovani che stavano sempre insieme perche' della stessa faceva parte Il caro Pino Vitale, il bravo e competente tecnico del Laboratorio che il dottore aveva egregiamente formato dopo la licenza media.

Negli anni 50 e 60 l'accertamento della gravidanza delle donne avveniva a mezzo di povere coniglie sacrificate come cavie di Laboratorio alle quali venivano fatte certe punture ad orari diversificati e dopo di esse un controllo nelle loro viscere.

Pertanto capitava spesso che per fare le punture alle coniglie, ad ogni orario, anche quello di lavoro, il nostro.amico Pino doveva recarsi in Laboratorio e lo faceva spesso accompagnato da tutti gli amici della compagnia, fra cui chi scrive. In queste occasioni, dunque ho avuto ventura di incontrare e frequentare il dott. Mule' ed apprezzarne le eccezionali doti di medico e delle sue qualita' umane che per certi versi ne hanno condizionato negativamente la carriera.

Infatti il dottore dopo la laurea aveva iniziato il cursus universitario a Palermo che lo avrebbe tenuto lontano dalla famiglia a Castelvetrano in particolare dalla anziana madre che lo voleva sempre vicino

Per assecondare l'amata madre il dott. Mulè ha interrotto il rapporto con l'Universita' che lo avrebbe condotto certamente verso traguardi professionali luminosi ed ha scelto di non lasciare il suo paese e la sua famiglia.

Cosi come e' stato fatto in passato il trapasso alle future generazioni del ricordo di figli illustri della Citta' con la intitolazione di vie o spazi pubblici penso, in tal senso esplicito una proposta al Sindaco, che un identico riconoscimento sia riservato al dottore Fausto Mulè.