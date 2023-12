Auto dentro Belicittà, il conducente chiarisce: "Ho avuto un forte giro di testa, altro che far male a qualcuno"

di: Redazione - del 2023-12-13

In merito all'episodio avvenuto domenica sera all'interno del Centro Commerciale Belicittà, riceviamo la testimonianza diretta dell'uomo alla guida del mezzo che ha fatto ingresso nel centro.

L'uomo precisa che "l'entrata dell auto all'interno del centro commerciale è stato il frutto di un mancamento, un forte giro di testa e disorientamento mentre mi accingevo a raggiungere l'ospedale di Castelvetrano per effettuare un controllo più accurato. I carabinieri lo hanno accertato trovandomi sul posto per cui pur essendo dispiaciuto dell’accaduto affermo che l'auto è entrata a passo d'uomo. Le vetrate si sono aperte da sole non c'è stato nessun danneggiamento e per fortuna chi era al mio fianco ha prontamente tirato il freno a mano per fermare l'auto. Sono stato accompagnato al pronto soccorso dove sono stato sentito dai carabinieri che hanno constatato che non è stato fatto con l'intenzione di fare danni a nessuno".