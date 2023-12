Castelvetrano, locali ex Eca affidati all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

del 2023-12-13

Nelle scorse settimane, dopo l’approvazione in Giunta dello schema dell’atto di concessione in uso gratuito dei locali ex ECA siti nella via IV Novembre, gli uffici si sono attivati per la firma del contratto con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Così, grazie a questa concessione voluta dall’Amministrazione anche Castelvetrano avrà una sede adibita a segretariato sociale dell’UICI. “Abbiamo scelto di essere parte attiva – dichiara il Sindaco Alfano – in un percorso che vede la nascita di una sede di rappresentanza dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, anche a Castelvetrano, dove sono certo si realizzeranno svariate attività ed iniziative atte alla riduzione ed alla rimozione delle cause responsabili dell’isolamento morale e materiale delle persone affette da disabilità visive”.

Nel contratto viene stabilito che la concessione avrà la durata di anni tre, rinnovabili per eguale periodo. I locali vengono concessi all’UICI come punto logistico per le attività statuarie, consistenti nel perseguimento di finalità solidaristiche, attraverso l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.

“L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è certamente una nobile Istituzione che esercita su tutto il territorio nazionale, difendendo gli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti e, da oggi, logisticamente presente anche sul nostro territorio” conclude Alfano. Anche con questa concessione l’Amministrazione Alfano si presenta sempre più attenta e solidale ai bisogni dei più fragili.