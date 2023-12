Il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice presenta gli Itinerari Enogastronomici della Valle del Belice

di: Redazione - del 2023-12-14

Il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice tramite la piattaforma www.visitbelice.it è lieto di annunciare un'opportunità unica per gli amanti del cibo e della cultura: la presentazione di due incredibili itinerari enogastronomici nella pittoresca Valle del Belice.

L'evento, in programma per Martedì 19 Dicembre 2023 alle ore 10:00, presso il MAHARIA a Menfi nella Via Santi Bivona 13, promette di immergere i partecipanti in un viaggio esperienziale, attraverso i sapori autentici della tradizione siciliana.

Conoscere i segreti delle cucine locali, esplorare antichi vigneti e degustare prelibatezze uniche saranno solo alcune delle esperienze indimenticabili in serbo per chi parteciperà.

Itinerario Uno: "Da Kuntisa a Menfi"

Il primo itinerario sarà un viaggio attraverso gli antichi vigneti di quest’area della Valle del Belice, dove i partecipanti potranno degustare alcuni calici dei vini siciliani della Valle del Belice Gli amanti del vino scopriranno l'arte della produzione vinicola dell’area agrigentina della Valle del Belice assaporandone i sapori e gli odori

Itinerario Due: "Da Partanna a Vita"

Il secondo itinerario ci condurrà attraverso pittoreschi borghi storici della Valle del Belice, dove i

partecipanti avranno l'opportunità di assaporare prelibatezze artigianali e piatti tradizionali tramandati di

generazione in generazione. Dalle olive fresche pressate a freddo ai formaggi locali invecchiati con cura, accompagnati dai Vini pregiati di quest’area della Valle del Belice, infatti ogni assaggio racconterà una storia di tradizione e dedizione. Entrambi gli itinerari offrono un'esperienza sensoriale completa, permettendo ai partecipanti di connettersi con la terra e la cultura della Valle del Belice in modi unici e memorabili.

Come Partecipare:

L'evento è aperto a chiunque sia appassionato di turismo, enogastronomia e desideri esplorare le

autentiche delizie della Valle del Belice. Per garantire il tuo posto all’evento (MASSIMO 50 POSTI DISPONIBILI), ti invitiamo a confermare la tua partecipazione entro Lunedì 18 Dicembre 2023 inviando un messaggio wathapp o chiamando il 328- 1688637 specificando:

- nr di partecipanti,

- nome e cognome di ciascun partecipante.

Per chi volesse l’organizzazione offrirà per l’evento un pullman che parte da Castelvetrano per Menfi e relativo ritorno per prenotazione e info CHIAMARE il 3281688637

Il Club di Prodotto Terre della Valle del Belice tramite la piattaforma Visit Belice è entusiasta di condividere la bellezza e il sapore della Valle del Belice offrendo un opportunità di crescita e sviluppo al territorio della Valle del Belice CREANDO una rete costituita da imprese locali organizzate in network per lo sviluppo turistico dei territorio della Valle del Belice.

Il progetto è stato finanziato da GAL VALLE DEL BELICE PSR 2014-2020 sottomisura 19.2/16.3 ambito tematico Turismo Sostenibile Bando Gal “Sostegno alla creazione di una rete costituita da imprese locali organizzate in network”.