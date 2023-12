Direzione Belicittà: "Servizio di sicurezza ha scongiurato il peggio, piano di evacuazione brillatemente attuato"

di: Comunicato Stampa - del 2023-12-11

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Direzione del Centro Commerciale Belicittà ed il Consiglio di Amministrazione sul grave episodio che è avvenuto nella serata di ieri, un'auto ha fatto ingresso nell'entrata del Centro Commerciale mettendo a rischio l'incolumità degli avventori presenti all'interno.

La Direzione del Centro Commerciale Belicittà ed il Consiglio di Amministrazione, riguardo agli incresciosi quanto imprevedibili accadimenti del 10 Dicembre, tengono a precisare che

"il servizio di sicurezza ed i presidi tutti posti in essere hanno scongiurato gravi danni a persone e cose.

Nell’immediatezza degli eventi, infatti, è stata data esecuzione al piano di evacuazione, brillantemente attuato, che ha posto immediatamente al riparo prevenendo ogni pericolo per la clientela presente.

Le cronache nazionali hanno altre volte registrato eventi similari che, in quanto imprevedibili, inducono a porre la massima attenzione, mai eccessiva, alle risorse dedicate agli ambiti della sicurezza.

Il nostro ringraziamento va a alle professionalità ed alle maestranze interessate, agli addetti alla Vigilanza ed alle Forze dell’ordine che costantemente svolgono, ciascuno per le proprie competenze, il monitoraggio sui luoghi per prevenire, ove possibile, situazioni di pericolo e garantire la sicurezza e l’incolumità di tutta la clientela.

Rivolgiamo a tutti un invito a visitare il Centro Commerciale Belicittà che oggi più che mai rappresenta per tutto il territorio di interesse l’agorà sociale vocato ad accogliere in assoluta sicurezza i cittadini e le famiglie".