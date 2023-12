Distrutta casetta natalizia nel sistema delle Piazze. Romano: “Il nostro Natale finisce qui”. Vandali ancora in azione

del 2023-12-12

Ancora vandali in azione nel sistema delle Piazze di Castelvetrano. Distrutta una casetta in legno e altri danneggiamenti sono stati scoperti ieri sera dopo che già nella notte tra sabato e domenica si erano registrati altri danni. Delusione e rabbia per Nino Romano Nino Romano, presidente della Pro Loco Triscina: “Per la mia associazione il Natale finisce qui” ha dichiarato lo stesso. Quello che non finisce invece è l’inciviltà di certe persone.