Folgore, che succede? Otto gare senza vittoria, è crisi di risultati

di: Redazione - del 2023-12-12

(ph. ph. Ino Mangiaracina su concessione ASDFolgoreOfficial)

Otto gare senza vittoria, l’ultima risale al 15 ottobre in trasferta a Casteldaccia, una crisi di risultati che affligge la Folgore di Colombo. Il grosso problema, evidente e che trova conferma nelle statistiche, è la fase offensiva specialmente negli ultimi 20 metri, dove nelle ultime sette, i rossoneri hanno quasi solleticato le difese avversarie.

Una squadra che è ben messa in campo tatticamente, che ha nella difesa il suo reparto migliore, in mediana il dinamismo di Tourè e Achour iniziano a farsi vedere, in avanti Murania e Fofana non sono serviti a dovere ed è proprio lì che bisogna operare per far tornare il sorriso e soprattutto tornare a conquistare i tre punti.

Gli arrivi di Lovisi, Maniscalco e Ferrara sono senza dubbio dei buonissimi innesti ma ci vuole una scossa in attacco per dare alle giovani punte Fofana e Murania quelle opportunità che meritano. Sembrano lontani i tempi della FofanaMania, dell'attaccante che con i suoi 4 goal realizzati ha portato ben 7 punti facendo letteralmente impazzire il Marino.

L'addio di Mauro Bottari ha sicuramente inciso sul rendimento globale, un calciatore del suo temperamento, un leader dentro e fuori dal campo, sul quale la dirigenza costruì attorno ad agosto la giovane squadra.

Adesso si vedrà la "mano" della dirigenza rossonera, sempre presente e che cercherà in tutti i modi di permettere a Colombo e soci di riprendersi dal torpore creato dalla crisi di risultati. Due mesi senza vittoria sono moltissimi per chi come la Folgore vuole salvarsi anticipatamente ma i momenti bui spesso nel calcio ci sono, ma solo remando tutti insieme si potrà uscire dal periodaccio.

Il sostegno del pubblico potrebbe essere importante per il giovane gruppo rossonero, magari prendendo spunto dagli ultras che in questo momento sono stati molto presenti, anche a Castellammare, per incitare la squadra della città. "Castelvetrano deve vincere" intonano gli ultras, coro che sia da sprono per la Folgore che domenica al Paolo Marino, affronterà il Fulgatore reduce della prima vittoria in campionato e che ha abbandonato l'ultima posizione in classifica.