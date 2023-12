Danneggiamento casetta natalizia, solidarietà di Forza Italia agli organizzatori

del 2023-12-12

In ordine ai recenti episodi di vandalismo che hanno interessato il mercatino solidale ed altri locali che insistono nel Sistema delle Piazze il referente locale di Forza Italia, dr. Nicola Li Causi ha espresso la sua ferma condanna: "Esprimiamo la nostra vicinanza a Nino Romano della Pro Loco Triscina ed ai volontari dell'associazione Noi per i vili atti che hanno subito in questi giorni con i danneggiamenti delle casette e degli allestimenti che con tanto amore con immensa disponibilità avevano allestito, a titolo gratuito, al fine di rendere più accogliente il centro storico cittadino.

Al contempo condanniamo con fermezza gli atti di inaudita violenza e sollecitiamo l'amministrazione a potenziare il sistema di illuminazione, invero assai carente ed aumentare i presidi di legalità con l'ausilio della polizia locale e chiedendo un intervento straordinario delle forze dell'ordine al fine di assicurare un maggior livello di sicurezza alle famiglie ed ai cittadini e mettere fine alla diffusa microcriminalità che ormai impera in quello che era il salotto buono della città. Come imprenditore rappresento la mia disponibilità ad acquistare alcune telecamere da donare all'amministrazione per ripristinare un sistema di videosorveglianza "