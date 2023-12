Casetta sistemata in tempo record, la condanna del Sindaco all’ennesimo atto vandalico

di: Redazione - del 2023-12-12

Stamattina in diretta ai nostri microfoni il presidente della Pro Loco Castelvetrano Triscina, Nino Romano ha mostrato tutto il suo disappunto sull'ennesimo atto vandalico che ha colpito le casette poste nel sistema delle piazze in occasione delle festività natalizie. A poche ore dal raid vandalico, i ragazzi del gruppo Agesci “Castelvetrano 1” guidati da Nicolò Catania e Vita Alba Pellerito sono riusciti a ricostruire la casetta che, ieri notte, alcuni malintenzionati hanno distrutto.

La nota del gruppo Agesci "Castelvetrano 1": Il Gruppo Agesci Castelvetrano 1 ha accolto con piacere l’invito rivolto dall’Associazione Noi ODV di “adottare” una casetta nel Sistema delle Piazze nelle giornate stabilite per il periodo natalizio.

I ragazzi si sono immeditamente messi all’opera per abbellire la postazione ed esporre leccornie sapientemente preparate con le loro mani che gli avventori

hanno assaggiato facendo loro delle offerte.

Anche le altre associazioni si sono ben organizzate e abbiamo constatato una discreta partecipazione, nonostante l’iniziativa non sia stata molto

pubblicizzata.

Quelle quattro casette però hanno rappresentato per qualcuno ben più di quattro postazioni, per qualcuno quelle quattro casette hanno rappresentato

un enorme ingombro, una luce accecante per chi vagabonda nel buio! E quindi, ecco danneggiate le casette sabato notte; ed ecco distrutta la “nostra

casetta” domenica notte.

Perché la nostra? Forse perché è nel punto buio della piazza, dove non può esserci luce, dove non deve esserci la vita e vitalità che i nostri ragazzi portano

ovunque. E siccome noi è questo che vogliamo continuare ad essere..”un faro in mezzo al buio”, ecco che la casetta, grazie anche al suo proprietario, Nino Romano, è tornata in piedi, pronta ad accogliere scout e cittadini, sabato 16 e domenica 17. Quindi, se davvero vogliamo uscire dall’oblio, dal buio, usciamo per la città..anche se troverete cose semplici, è pur sempre un modo per socializzare, incontrarsi, e soprattutto per alienare il marcio che attanaglia il nostro

meraviglioso Sistema delle Piazze. Cogliamo l’occasione per invitare l’Amministrazione Comunale a visitare gli stand o, quantomeno, a predisporre un servizio di vigilanza. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare".

Episodio condannato dal primo cittadino di Castelvetrano. Ecco la dichiarazione del sindaco Alfano sull'increscioso episodio: "Un ennesimo atto vandalico nei confronti di un gruppo di Cittadine che con grande senso civico, amore per la propria Città e voglia di mettersi in gioco, con spirito squisitamente altruistico stanno cercando di rivitalizzare un Natale ed un centro storico. Non basta più la solidarietà, sono rimasto davvero molto addolorato da quest’episodio e da questa notizia. Mi auguro che vengano individuati e denunciati alla procura. In ogni modo porremo le condizioni perché non mettano più piede nella nostra piazza. È il momento in cui tutti noi cittadini dobbiamo essere vigili e attenti perché questi fatti non succedano più, dobbiamo essere attori di un’attività di persuasione e di repressione. Tutti insieme, non solo le forze dell’ordine"