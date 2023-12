La Pro Loco Castelvetrano Selinunte, ecco gli eventi Natalizi Pro Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-12-14

La Pro Loco Castelvetrano Selinunte ha reso noto il programma degli eventi organizzati che si svolgeranno nel periodo natalizio. Dopo l'evento dell'esordio lo scorso 8 dicembre di seguito, i prossimi appuntamenti:

- 14 dicembre, ore 18:30 Vernissage Mostra "5x3", interviene prof. Tanino Bonifico

- 15 dicembre, ore 17 Il Natale Inclusivo dei Popoli, presso ex Archivio Storico "Quando il Natale vuol dire Pecsia" in collaborazione con Movimento per la Vica e Movimento Cristiano Lavoratori, presso collegiata SS Pietro e Paolo

- 20 dicembre, ore 18 Concerto di Natale dell'Orchestra dell'IC. "Radice - Pappalardo" presso Chiesa di S. Giovanni

- 23 dicembre, ore 17 Albero della Speranza, presso Sistema delle Piazze

- 6 gennaio, ore 17 Laboratorio "Befana in festa", presso ex Archivio Storico

- 6 gennaio, ore 20 Estrazione lotteria "Un Natale coi Fiocchi", presso sede Pro Loco Sclinunte, Piazza Umberto I

Per informazioni 339/5898056 e 393/4379189