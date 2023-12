Santa Ninfa, è venuto a mancare Biagio Li Causi. Professionista stimato e ben voluto

del 2023-12-16

Si è spento oggi, all'età di 74 anni, Biagio Li Causi, santaninfese, un uomo la cui dedizione al lavoro nella contabilità è stata parallela al suo amore per la famiglia e agli affetti verso gli amici. La sua straordinaria competenza e saggezza hanno influenzato la comunità professionale, ma sarà altrettanto ricordato per la sua generosità, gentilezza e il suo affetto per coloro che amava. Le nostre sincere condoglianze vanno alla sua famiglia. Lunedì alle ore 11:30 presso la chiesa Cristo risorto a Santa Ninfa si svolgeranno i funerali.