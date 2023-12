È giallo per l’ultima lettera di Messina Denaro dal carcere prima della morte. Partita una indagine

del 2023-12-17

E' giallo all'Aquila per una lettera che Matteo Messina Denaro, capo di Cosa Nostra, ha cercato di spedire dal carcere prima della morte per un cancro al colon. La missiva, così come riporta il Messaggero.it, è stata intercettata dall'apparato di sicurezza che sorvegliava il boss. Forse potrebbe contenere, a detta di alcuni, il testamento del padrino, ma nessuno conferma il contenuto. Sull'evento c'è un'indagine della Procura dell'Aquila.

L'ennesimo mistero attorno a Matteo Messina Denaro, l'ultimo desiderio del boss prima di morire potrebbe essere racchiuso all'interno di una missiva che lo stesso ex superlatitante ha scritto. Sarà la procura de L'Aquila supportata dalla Procura di Palermo a leggere il contenuto della lettera che potrebbe contenere informazioni molto importanti.

I suoi familiari più stretti hanno avuto modo di vederlo nelle ultime ore della sua vita, compresa la figlia che ha accettato anche di essere riconosciuta da Messina Denaro. Proprio questi ultimi passaggi di vita familiare portano a pensare che la missiva sia rivolta ad altro, e non si esclude che l'ultimo testo di Matteo contenga quello che molti si aspettano: la sua eredità.