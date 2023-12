Castelvetrano, successo di pubblico per il concerto “Natale in Ospedale”. Esibizione del coro Doremi e gag dell’attore Dario Veca

del 2023-12-17

Successo di pubblico stamane presso l’Ospedale di Castelvetrano per una mattinata tra canzoni natalizie e risate in occasione del concerto "Natale in ospedale", evento dedicato ai pazienti del proprio nosocomio e alle loro famiglie. Tante risate grazie alla bravura del comico e attore Dario Veca.

Una mattinata tra le corsie dell’ ospedale per portare un sorriso agli ammalati per una bella iniziativa organizzata dalla Pro Loco Castelvetrano Triscina di Nino Romano e dal Tribunale dei Malato e sposata dall'Avo che ha assistito i pazienti durante l'evento, dalla associazione "La Perla Imperiale" che ha donato l'atmosfera natalizia per i bambini, dal coro Doremi che si è esibito con grande apprezzamento dei presenti. L'evento, presentato ottimamente da Paola Salute, ha avuto il forte supporto della Direzione Sanitaria dell'ospedale.