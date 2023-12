Folgore, chiuso il girone di andata con l’ennesimo pareggio

di: Redazione - del 2023-12-17

Pareggia ancora la Folgore che chiude con 17 punti il girone di andata. La squadra rossonera manca ancora l’appuntamento con la vittoria, ultima registrata a Casteldaccia lo scorso 15 ottobre.

Contro il Fulgatore l’undici rossonero ha disputato un buon primo tempo chiudendo in vantaggio per un autogoal propiziato dall’argentino Lovisi. Nella ripresa i rossoneri non sono stati capaci di mantenere il vantaggio ed in una delle poche azioni degli ospiti hanno subito il pareggio.

Adesso la pausa di campionato e gli ultimi giorni di mercato per sistemare l’organico.