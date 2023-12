Castelvetrano, potenziata pulizia Cimitero grazie a progetto per le persone meno abbienti. Continua il progetto “Seis”

del 2023-12-15

All’interno del Piano di Zona 2013/2015 ricade la progettualità “SEIS” che prevede misure di contrasto alla povertà e di reinserimento lavorativo al fine di contrastare il rischio di marginalità sociale. Il Comune di Castelvetrano, capofila del Distretto sanitario D54, con la pubblicazione dell’avviso effettuato a luglio aveva avviato l’iter amministrativo che dopo i vari step: presentazione delle domande; verifiche; selezione; formazione dei beneficiari si trova adesso nella fase operativa.

Sono 35 i beneficiari della misura di contrasto alla povertà su cui il Comune di Castelvetrano può contare per complessivi 3 mesi e per 80 ore mensili. Attualmente sono impiegati nel mantenere pulito il cimitero di Castelvetrano. Ma, non si esclude che già nei prossimi giorni possano essere impiegati anche in altri luoghi del Comune. Difatti agli stessi compete l’attività ausiliaria al servizio e pulizia degli immobili comunali ma anche degli spazi ed aree pubbliche.

“È un progetto – commenta il Sindaco Alfano – di grandissimo valore che mette assieme il contrasto alla povertà e la promozione del senso civico, ma è anche prevenzione del disagio sociale e reinserimento socio-lavorativo. Un progetto che dispiega benefici sia verso il destinatario della misura che verso la comunità di cui fa parte – conclude Alfano ringrazio il personale della II Direzione ed il Dr. Caradonna per il determinante apporto profuso sul progetto”.