(VIDEO) Centro storico, depuratore, futuro politico e non solo. Intervista ieri sera al Sindaco Enzo Alfano e alla Dott.ssa Priolo

di: Redazione - del 2023-12-19

E' andata in onda ieri sera l'intervista al Sindaco Enzo Alfano ed alla dott. ssa Josè Priolo in diretta dallo studio di CNews.it.

Tanti gli argomenti affrontati dalle idee per il centro storico, alle strutture di ascolto per donne in difficoltà, scuole e tanto altro. Si è parlato anche del futuro politico del Sindaco di Castelvetrano ma anche di una possibile ricandidatura del primo cittadino attuale.

Interessanti anche gli interventi della Dott. ssa Josè Priolo, criminologa, che ha affrontato alcuni temi delicati in materia di femminicidi e del rapimento di Denise Pipitone essendo la stessa Priolo parte del team dello Studio Legale Frazzitta che sta lavorando ancora oggi al caso irrisolto.

A proposito dello Zeus Hotel e del suo futuro il Sindaco Enzo Alfano ha annunciato che fondi europei dovrebbero far rinascere lo Zeus Hotel a Castelvetrano. Lo stesso Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha parlato di un iter in dirittura d’arrivo all’esito del quale la struttura potrebbe rivivere con finalità sociali a servizio della comunità.

Fondamentale a riguardo è la sinergia tra il Comune di Castelvetrano e lo IACP. Qualche anno fa sembrava oramai acquisito un finanziamento di diversi milioni di euro per un progetto di edilizia inclusiva ma poi, improvvisamente, la brutta notizia della perdita del finanziamento.

Guarda la trasmissione andata in onda ieri sera