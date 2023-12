Premiate alunne dell’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo al concorso “La Sicilia e le sue meraviglie”

di: Redazione - del 2023-12-19

Domenica 17 Dicembre, presso il Liceo Artistico "Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo, si è svolta la Premiazione del Concorso grafico pittorico dal titolo "La Sicilia e le sue Meraviglie” con l’obiettivo, come recita il Regolamento, “di incentivare negli allievi le emozioni che possono suscitare la natura rigogliosa che ci circonda, i prodotti alimentari tipici siciliani, il folclore, le tradizioni con la finalità di attivare creatività e fantasia”.

Il concorso era destinato alle classi terze della Scuola Superiore di I grado E gli alunni sono stati

guidati dalle loro Docenti di Arte: Francesca Leo e Daniela Gerardi.

L’esito è stato eccezionale: tre studentesse, Cardinale Emma della classe III sez.I, Paola Aurelia Lima della classe III sez.G del plesso Enrico Medi e Cassarino Emily della classe III sez.C del plesso Pappalardo, si sono distinte per l'originalità dei loro lavori e per questo hanno ricevuto una targa di merito. La premiazione si è svolta in occasione dell'Open day del Liceo Artistico e a fine cerimonia tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato ricordo dell'iniziativa.

L’Istituto non è nuovo a piazzamenti altrettanto prestigiosi in altri concorsi artistici, come quelli promossi dal Lions Club e da altre associazioni, ma veder riconosciuto il proprio lavoro da docenti specializzati nella produzione artistica grafico- pittorica, aggiunge valore al merito ed aiuta anche gli studenti a fare scelte consapevoli per il proprio futuro scolastico e professionale, perché come sostiene Robert Henri, "L'arte non si può separare dalla vita. È l'espressione della più grande necessità della quale la vita è capace".