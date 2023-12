Giovani atleti premiati dal comune di Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-12-21

Nella giornata di ieri, alla presenza del presidente della IV commissione permanente, il consigliere Marco Campagna e alla presenza dell'assessore allo sport del Comune di Castelvetrano Filippo Foscari, sono stati ricevuti I tecnici e gli atleti della Asd Taekgym Academy.

Alla associazione ed ai suoi giovani atleti è stato donato un attestato di riconoscimento per meriti sportivi e per i lusinghieri risultati in campo regionale e nazionale.