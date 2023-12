Il Vigile del Fuoco Giuseppe Gervasi ringrazia i colleghi con una lettera

di: Redazione - del 2023-12-20

Dopo 33 anni di onorata carriera nei Vigili del Fuoco, va in pensione Giuseppe Gervasi che ringrazia con una lettera tutti i colleghi.

"Cari colleghi è con grande emozione che condivido con voi il tanto atteso pensionamento. Sono passati più di 33 anni da quando sono entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. All'epoca questo momento mi sembrava tanto lontano e mi chiedevo se ce l'avessi fatta ad arrivarci. Ma sono qua, ed è stata l'esperienza più bella della mia vita.

Questo per me è un'occasione speciale per riflettere sulle esperienze vissute, ricordare i momenti trascorsi insieme e anche per salutarsi calorosamente. Sono felice per tutti coloro che stasera sono qui a festeggiare con me e certamente dispiaciuto per chi non è potuto venire.

Potevo scegliere di festeggiare al ristorante ma sono legato alla chiesa Santa Lucia, a Santa Barbara, a Don Elkin e a Don Giacomo che stasera ci hanno concesso di essere qui e poi volevo fossero presenti anche i ragazzi della comunità "Il gabbiano" a cui voglio bene, che hanno ricambiato il mio affetto e allo stesso tempo permettere ai colleghi in servizio di essere insieme a noi.

Spero sia stato gradito, anche perché desideravo fosse una festa meno formale come io stesso sono.

In questi ultimi anni sono stato "Responsabile" della nostra amata caserma, avevo un obiettivo, quello di ridarle luce e nel mio piccolo, con tanto impegno, credo di esserci riuscito.

Il mio obiettivo l'ho raggiunto, ora la caserma ha un nuovo "Responsabile" nella persona del capo reparto Giuseppe Morrione, che sono sicuro sarà bravo a continuare ciò che abbiamo iniziato, perché la caserma è la nostra seconda casa e dobbiamo amarla.

In questa lettera di saluto, desidero rivolgere un ringraziamento a tutti, ma soprattutto a coloro che mi hanno supportato e sopportato. Un ringraziamento speciale va a Rosario Ventimiglia che ha collaborato al mio progetto rendendolo anche suo e a tutti coloro i quali sanno di avermii aiutato, senza stare qui a specificare, e che mi hanno sostenuto dimostrandosi non solo colleghi ma anche amici.

Infine, ripercorrendo gli anni vissuti qui in caserma mi sono tornati in mente momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Il pensionamento segna la fine di una lunga carriera lavorativa, ma anche l'inizio di un'altra vita forse un po' più serena. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento".

Giuseppe Gervasi