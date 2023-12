Salemi, uomo tenta suicidio ma poteva essere una strage. Due auto a fuoco e casa piena di bombole a gas

di: Redazione - del 2023-12-20

Strage evitata a Salemi dove un anziano, per motivi in fase di accertamento, che viveva da solo questa sera intorno alle 19.390 ha dato fuoco a due auto di sua proprietà e si è posizionato dentro una “bara” in metallo che si era fatto costruire.

Protagonista di questo gesto insano S. L. di 83 anni che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche un uomo anziano di Salemi con dei probabili problemi di salute mentale. L’uomo aveva sistemato anche alcune bombole di gas nelle stanze a piano terra e al primo piano minacciando di farla finita.

Sul posto i vigili del fuoco e i vigili urbani. Pare che l’uomo sia stato sottoposto a cure per il suo stato di agitazione. Una forma di tentato suicidio che poteva causare una strage se le bombole avessero avuto di perdita di gas. Pare che alla base del gesto potrebbe esserci un dissidio con il Comune per questioni edilizie-autorizzative.