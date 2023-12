Questione secondo circolo didattico Di Matteo, 663 firme di protesta dei genitori inviate a Schifani

del 2023-12-21

(ph. Baldo Genova )

Domani mattina alle ore 10 si riunirà la Commissione in cui interverrà l’On.le Turano, assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, con ordine del giorno “audizione in merito agli effetti del dimensionamento scolastico in Sicilia”. Oggi è stata inviata al Presidente della Regione Sicilia, On.le Renato Schifani, una petizione di ben 663 firme, raccolte in meno di un giorno, di genitori preoccupati per le sorti della scuola frequentata dai propri figli, che, con lo smembramento previsto dal piano di dimensionamento, perderebbe la propria identità, solo per una sterile applicazione di numeri e bilanci economici, dimenticando successi e riconoscimenti di merito di una scuola da sempre protagonista nel tessuto sociale di Castelvetrano.

“Gli alunni - dichiarano i genitori del secondo circolo didattico- si ritroverebbero ad essere gestiti da altri istituti comprensivi, su cui graverebbe un sovraccarico di utenza che potrebbe comportare qualche difficoltà nell’assicurare “servizi” di qualità.

La petizione di firme inviata al Presidente Schifani chiede la possibilità di mantenere l’autonomia del Circolo Didattico o la verticalizzazione proposta da Sindaco della città, in condivisione con le Dirigenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, secondo i criteri del Decreto Assessoriale regionale n. 1543 art. 1 lett. b del 02-08-2023, inglobando una delle due scuole secondarie di primo grado, afferenti allo stesso Istituto Comprensivo della città e cedendo, a quest’ultimo, un Plesso per compensazione.

Ogni scuola, così come tante altre in Sicilia, che subiranno la stessa sorte, dovrebbe poter dire la sua e proporre, sempre nel rispetto del D.A., un’alternativa che possa essere consona alle esigenze del territorio a protezione di alunni e docenti. E non dimentichiamo a chi, il nostro circolo Didattico, è intitolato. Tutto ciò deve avere una continuità per quello che rappresenta e rappresenterà in futuro in un territorio che ne ha viste tante e che spesso è stato additato in maniera impropria. Ancora una volta, a gran voce, dobbiamo farci sentire! Confidiamo che, ponendo l’accento su quello che sta realmente accadendo, ci si renda conto che la scuola è un bene primario di tutti sul quale investire, puntare e porre le basi per il futuro. Come diceva Nelson Mandela ‘l’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo’”.