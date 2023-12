"Non ridimensionate il circolo “Di Matteo è un tempio contro la mafia". La dura presa di posizione di Rosalia Ventimiglia

di: Comunicato Stampa - del 2023-12-19

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rosalia Ventimiglia, dirigente nazionale e commissario cittadino della democrazia cristiana in merito al futuro del 2° Circolo didattico Giuseppe Di Matteo.

"La chiusura di una scuola, in qualsiasi caso, è un momento che suscita molte polemiche, emozioni e riflessioni nella comunità educativa e nell’opinione pubblica più in generale. La determinazione di accorpare la scuola elementare dedicata alla vittima di mafia, Giuseppe Di Matteo non può trovare nessuna giustificazione.

La scelta della conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica è inopportuna e non ha tenuto conto di alcune specifiche peculiarità che questa scuola rappresenta. Dispiace registrare anche la scelta “infelice” dell’assessore regionale Mimmo Turano di non opporsi subito a tale decisione. Le deroghe non servono. Serve intervenire. La scuola in questione non si tocca. Turano a maggio scorso si complimentava per il murales dedicato alla figura del giovane ucciso dai mafiosi per poi avallare la chiusura della dirigenza di Castelvetrano.

Ha fatto bene l’onorevole della Dc, Ignazio Abate a chiedere l’intervento del presidente Schifani per evitare disastri. Il circolo di via Ruggero Settimo deve rimanere. Scelte diverse non possono derivare da ragioni come, i problemi finanziari, i cambiamenti demografici, o decisioni amministrative.

Indipendentemente dalle cause, la chiusura di un circolo didattico o di una scuola, rappresenta una svolta significativa nella vita degli studenti, degli insegnanti e dei genitori coinvolti. Assume un significato strategico rilevante, adottare il piano di “verticalizzazione” che prevede il cambio da , “direzione didattica” del plesso, “in Istituto Comprensivo”, come peraltro proposto lo scorso 5 dicembre anche dal comitato dei sindaci.

L’istituto scolastico in questione, ha un valore simbolico che va oltre i ragionamenti burocratici e politici. La perdita dell’autonomia della scuola, “Di Matteo” non può essere accettata da chi conosce la bene la città. Il plesso da oltre 60 anni è attivo, con la sua comunità scolastica, in un quartiere dove ha sede la casa della famiglia Messina Denaro e di altri loro fiancheggiatori.

Le aule dell’ex scuola “Ruggero Settimo”, sono state e rimangono, zone di confine tra i ragazzi di famiglie che la giustizia ha condannato per mafia e ragazzi figli di gente perbene. Una scuola che è sempre stata un presidio di legalità e di contrasto al fare mafioso in un territorio ad alto rischio e che deve demolire con il prezioso lavoro scolastico ogni forma di atteggiamento mafioso.

In questo momento, ex dirigenti scolastici come il Direttore Leo e il Direttore Ferri, fervidi esempi di educazione alla legalità e di contrasto alla mafia, a sentire simili proposte si staranno rivoltando nella loro tomba. Ecco perché è stato un gesto di notevole valore civile e sociale intestare l’istituto a Giuseppe Di Matteo e rappresentare una sua foto attraverso un murales.

La scuola ha bisogno di guida. Il messaggio forte contro la criminalità organizzata deve arrivare anche attraverso la scuola e questa scuola in particolare. Ridimensionare l’Istituto sa di sconfitta. L’assessore Turano si opponga. Venga a Castelvetrano e incontri la popolazione scolastica del circolo didattico “Di Matteo”.

In prima persona mi impegnerò fino a scrivere anche al Ministro Valditara affinchè non si attui questo piano. Altre soluzioni sono possibili. La lotta alla mafia ha bisogno di sostanza e non di foto da mettere in ufficio. La scuola “Di Matteo” è un tempio di legalità per i ragazzi dell’intera comunità castelvetranese e non assolutamente toccato. Anzi, l’occasione mi è gradita per chiedere all’assessore Turano maggiori aiuti alla scuola e più mezzi didattici ai ragazzi che la frequentano".