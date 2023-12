(VIDEO) Eden 4: I fedelissimi di Messina Denaro e le dichiarazioni di collaborazioni di giustizia

di: Redazione - del 2023-12-20

Nell'ultima operazione antimafia condotta dai Ros e dagli uomini del Comando Provinciale di Trapani si è ulteriormente fatta terra bruciata attorno alla rete di fiancheggiatori che per anni hanno sostenuto la latitanza di Matteo Messina Denaro.

L'operazione Eden 4, prosecuzione delle precedenti, in buona sostanza conferma come il potere mafioso e la strategia fino alla cattura di Messina Denaro, siano state rivolte al sostentamento materiale del sodalizio retto dall'ex superlatitante.

Appalti, sub appalti, aste giudiziarie, sono tutti settori che i fedelissimi di Messina Denaro hanno sempre tenuto sotto la loro lente d'ingrandimento per ricavare quel denaro da destinare alla causa mafiosa.

Gli arrestati di oggi: si tratta dell’imprenditore mazarese Giovanni Vassallo, 71 anni, che ha avuto gli arresti domiciliari, Emilio Alario, palermitano di 61 anni, e Giuseppe Lodato, mazarese di 32 anni.

Diversi i collaboratori di giustizia che hanno aperto varchi all'interno del sodalizio, le loro dichiarazioni hanno confermato la vicinanza dei sodali alla latitanza del boss, ormai defunto, addirittura ricercando abitazioni per Matteo come in quella occasione quando l'ex superlatitante doveva spostarsi per un periodo di tempo in Tunisia.

Proprio il covo tunisino è al centro dell'operazione odierna, confermata da un'intercettazione nella quale si faceva riferimento ad un gommone a "forma di pane" che doveva fare la tratta Torretta Granitola-Tunisi.

Il Video dell'Operazione Eden 4 di oggi 20 dicembre: