Formula 1: perché Lamborghini non partecipa a questa gara

di: Luca Beni - del 2023-12-22

(ph. Unsplash )

Anche se non siete degli appassionati delle competizioni della Formula-1, questa è una parola che dovreste sapere di sicuro. Questa gara riunisce le persone, accende le emozioni più vivide in loro e diventa persino una tradizione in alcune famiglie. Immaginate: la vostra famiglia si riunisce davanti alla TV con le maglie rosse firmate e diventa una squadra separata che fa il tifo disperatamente e fino all'ultimo per l'auto scelta.

Tuttavia, siamo costretti a deludervi se siete dei fan dell'auto Lamborghini. Questo marchio ha la sua storia con Formula-1, quindi non affrettatevi a correre e accendere il canale televisivo sportivo. Piuttosto, correte a pianificare una vacanza di Natale, perché veramente lì avrete l'opportunità di guidare Lamborghini. Per esempio, se state andando negli Emirati Arabi Uniti, vi consigliamo di pensare al noleggio auto a Dubai .

Quindi, avrete la possibilità di organizzare un noleggio Lamborghini a Dubai e trascorrere le vostre vacanze comodamente, permettendovi di rilassarvi. Inoltre, sarà una soluzione redditizia che vi aiuterà a evitare confusione con i trasporti pubblici.

Torniamo alla storia della Lamborghini come marchio automobilistico di lusso. Il creatore del marchio è Ferruccio Lamborghini. Il suo percorso verso il successo è iniziato con la produzione di trattori e macchine agricole. Dato che questi erano gli anni del dopoguerra e il paese aveva bisogno di ricostruire l'economia, l'azienda di Ferruccio ha avuto un notevole successo. Essendo un uomo benestante, Lamborghini acquistò rapidamente un gusto per le auto sportive e tra loro preferì la Ferrari. E un giorno, un magnate agricolo scoprì inaspettatamente per se stesso che il meccanismo della frizione sulla sua auto e sui trattori della sua azienda erano simili.

Dopo aver fatto questa scoperta, Lamborghini ha rapidamente capito come aumentare l'affidabilità del meccanismo. Con la sua iniziativa Ferruccio è venuto a Enzo Ferrari. La storia tace su come il creatore della Ferrari ha reagito all'incontro con Ferruccio, ma la conoscenza chiaramente non è stata impostata. Dopo questo incontro, Ferruccio Lamborghini decise di superare la Ferrari e fondò una nuova azienda – Automobili Ferruccio Lamborghini S.p.A.

Tuttavia, fin dall'inizio, l'azienda iniziò ad attirare ingegneri dalla produzione Ferrari a Maranello. Quando i nuovi proprietari del marchio decisero di partecipare alla Formula-1, Mauro Forghieri prese il comando del progetto. Un punto importante: prima di questo, Mauro ha costruito auto per Ferrari per 20 anni.

Forghieri accettò rapidamente la proposta della Lamborghini e progettò uno schema per un motore aspirato a 12 cilindri che si sarebbe avvicinato al regolamento tecnico di Formula-1 nel 1989. Tuttavia, non è successo alcun miracolo. La squadra che ha raggiunto un accordo per utilizzare la Lamborghini nelle gare non ha ottenuto molti risultati.

Nel 1990 la direzione di Lamborghini è stata avvicinata dal messicano Fernando González Luna. Era pronto a sborsare circa 20 milioni di dollari per un'auto progettata e costruita dalla Lamborghini. Mauro Forghieri ha accettato la proposta e ha iniziato lo sviluppo. Così è apparso Lambo 291.

Tuttavia, una volta che l'auto era pronta e ha fatto il suo debutto nei test a Imola, non c'era traccia della proposta e dello stesso Fernando González Luna. La società stessa non era pronta a investire denaro nella squadra e non gli diede nemmeno il nome: per paura di screditare il marchio con scarsi risultati in Formula-1, le auto di Forghieri si sono esibite su richiesta del team privato Modena.

Purtroppo, anche questo sviluppo non ha avuto alcun successo e i fondi sono stati sprecati. La squadra non è mai arrivata tra i primi cinque e non si è qualificata per cinque Gran Premi consecutivi al Modena a tempo pieno.

Alla fine del 1991 non c'erano punti, soldi e anche Forghieri. L'ingegnere lasciò il progetto durante l'estate e si concentrò sul perfezionamento del motore per il campionato successivo. Alla fine, sotto la pressione di infiniti debiti, la squadra che è diventata inutile è semplicemente evaporata nell'inverno del 1991.

Poi gli affari di Lamborghini nella produzione di auto sportive di lusso sono tornati in salita. Il modello Diablo, progettato per sostituire l'acclamato Kauntach, era molto popolare. Nel 1998 il marchio italiano è stato acquistato da Audi, e successivamente sono apparsi Gallardo e Murcielago di maggior successo. Allo stesso tempo, le auto Lamborghini dichiarate da squadre private spesso iniziano la competizione GT, ma la società non si è avvicinata più alla Formula-1.