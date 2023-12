Stamane registrate due lievi scosse di terremoto a pochi km da Santa Ninfa

del 2023-12-26

Due lievi scosse di terremoto di magnitudo ML 2.5 sono state registrate a pochi chilometri da W Santa Ninfa (TP). La prima scossa è stata alle 06:25:10 (UTC) mentre la seconda alle 07:25:10 (UTC +01:00). Le scosse sono avvenute ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Sui social alcuni cittadini confermano di aver avvertito per pochi attimi gli eventi sismici che - così come confermato ai nostri microfoni dal Sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri - non hanno arrecato danni a cose e persone.