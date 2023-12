E' scomparso Salvatore Orlando, storico batterista di SpA. Il ricordo di Angelo Tamburello

di: Redazione - del 2023-12-27

All'età di 68 anni è venuto a mancare Salvatore Orlando, laureato in biologia ha lavorato nel laboratorio del Dottor Faustino Mulè, molto conosciuto per essere stato per anni il batterista del gruppo musicale Società per Azioni. Persona stimata e ben voluta. In tanti hanno espresso dolore e commozione per la perdita di una così bella persona. Lo ha ricordato anche Angelo Tamburello con queste righe di seguito riportate:

"Caro Salvatore, nonostante la tua prematura dipartita siamo tutti contenti che hai potuto festeggiare il cinquantenario da batterista nella tua S.p.A. che ci ha allietato in tante occasioni. Purtroppo non hai fatto in tempo a festeggiare anche il cinquantenario della nostra mitica 3B liceale. Noi compagni di scuola Ti porteremo sempre nel cuore, come tutti i tuoi cari e i tuoi amici che hanno apprezzato in te il tuo carattere mite e silenzioso, la tua presenza indispensabile in compagnia e nei momenti importanti della tua vita con i tuoi interessi e le tue passioni.

Non dimenticherò mai quando a scuola mettevi i libri a scalare sul tuo banco e accennavi con le mani a passaggi ritmati di batteria che era la tua passione. La prossima estate festeggeremo il cinquantenario della nostra 3B e la tua presenza sarà ancora viva in mezzo a noi unitamente alle altre dolorose assenze. Buon viaggio Salvatore, prima o poi ci riabbracceremo ancora tutti insieme".