Marinella, pace fatta tra Comune e Ferrovie dello Stato per area ex stazione. Ok alla nuova sede dei Carabinieri

di: Redazione - del 2023-12-27

Finalmente, si chiude il contenzioso inerente al pagamento del canone di locazione o/e indennizzo per l’occupazione senza titolo degli immobili e delle aree indicate nell’originario contratto di locazione stipulato il 18/12/1995, utilizzati sino al dicembre 2017, con il quale Ferrovie dello Stato spa ha concesso in locazione al Comune di Castelvetrano, gli immobili siti in Marinella di Selinunte, facenti parte delle aree dell’ex stazione ferroviaria.

Nel tempo anche la Prefettura di Trapani, nel 2018, nel corso di un tavolo tecnico appositamente convocato, aveva avanzato proposta in ordine alla possibilità di procedere alla concessione delle aree in proprietà alla RFI in favore del Comune di Castelvetrano, al fine di allocare la Stazione dei Carabinieri di Marinella di Selinunte nell’ex fabbricato viaggiatori, già oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento da parte della Civica Amministrazione.

Nelle scorse settimane sono state definite le pattuizioni ricadenti nell’accordo stragiudiziale e redatto lo schema del contratto di comodato che porterà al ritorno della Caserma dei Carabinieri di Marinella di Selinunte.

Soddisfazione ha espresso il Sindaco Alfano: “Finalmente definiamo positivamente, un altro capitolo aperto da troppo tempo. La transazione porta dei vantaggi sia in ordine alla quantificazione dell’indennizzo ( tenete conto che RFI ha rinunciato a crediti vantati per quasi 240 mila euro) sia in quello relativo all’utilizzo, per fini pubblicistici, dei predetti immobili, mediante la concessione in comodato gratuito degli stessi, anche al fine di ivi allocare la Caserma dei Carabinieri di Marinella di Selinunte, indiscutibile presidio di legalità”.