Folgore, sotto l'albero triplo regalo: in rossonero Santangelo, Gancitano e Cinquemani

di: Redazione - del 2023-12-23

L'albero di Natale della Folgore seppur orfano di quella vittoria che manca da due mesi si è arricchito di un triplo regalo per i tifosi e per tutto l'ambiente: la società rossonera ha ufficializzato gli arrivi alla corte del tecnico Colombo, dei calciatori, l'attaccante Giuseppe Santangelo, 34enne, del difensore Michele Cinquemani, 22enne e del centravanti mazarese Flavio Gancitano, 20enne, già in forza al Mazara ed all'Athletic Club Palermo.

I tre calciatori si sono aggregati da giorni nel gruppo squadra e provengono dall'Unitas Sciacca, Santangelo e Cinquemani, mentre Gancitano proviene dall'Usd Mazara. Santangelo e Cinquemani, per una breve parentesi hanno vestito la maglia rossonera, l'attaccante arrivò a Castelvetrano giovanissimo nel 2012 e realizzò 3 reti nelle poche gare disputate mentre Cinquemani ha militato in rossonero nei playoff post pandemia con l'allora tecnico Vito Signorello.

Un triplo colpo di mercato che fa comprendere la volontà della società di attrezzarsi per affrontare il girone di ritorno che si presenterà molto agguerrito. Da via Marsala però non trapela chiusura delle operazioni di mercato, potrebbe arrivare a giorni qualche altra novità.

(Nella foto in copertina, concessa da asdFolgoreOfficial, da sx Michele Cinquemani, Giuseppe Santangelo e Flavio Gancitano)