Santa Ninfa, pubblicato avviso contributo studenti universitari

di: Mariano Pace - del 2023-12-25

Pubblicato dal comune di Santa Ninfa l’avviso per la concessione di un contributo straordinario “una tantum” agli studenti universitari residenti nel Comune di Santa Ninfa, per le spese di viaggio sostenute in occasione delle festività natalizie 2023 per fare ritorno a casa.

Il documento fa seguito all’atto di indirizzo per la concessione del contributo straordinario fornito dalla giunta comunale agli uffici comunali competenti.

Possono presentare istanza di contributo gli studenti residenti che siano iscritti nell’anno accademico 2023/2024 ad un corso universitario (livello EQF 6-7-8) fuori dal territorio siciliano ed abbiano un ISEE pari o inferiore a 40.000,00 Euro.

Sono ammissibili a contributo i biglietti aerei per e dagli aeroporti siciliani, da e verso gli aeroporti prossimi alla sede universitaria di appartenenza (max 400 km dalla sede stessa). Il rimborso si applica anche all’ipotesi di viaggio in pullman o treno/nave con le stesse caratteristiche, purché il biglietto sia nominativo e riconducibile inequivocabilmente al richiedente.

Sono rimborsabili i viaggi effettuati nei periodi indicati nell’avviso che indica anche l’importo del contributo Le istanze di contributo devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 27 dicembre 2023.