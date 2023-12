Castelvetrano, auto finisce contro un muro e il conducente scappa. Sul posto la Polizia Municipale

di: Redazione - del 2023-12-25

Sinistro autonomo oggi intorno alle 16 in via Mameli a Castelvetrano. Coinvolta una Golf che si è scontrata contro il muro perimetrale dove passa la linea ferrata. La persona, pare un uomo di origine extracomunitaria, a bordo dell’autovettura dopo lo scontro si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Probabilmente l’auto è stata abbandonata per mancata copertura assicurativa o per altri motivi. Adesso le forze dell’ordine attraverso la targa cercheranno di risalire all’intestatario dell’auto che non è detto che fosse lo stesso di chi era alla guida.

La ditta Autocarrozzeria e Soccorso Stradale Giovanni & Francesco Messina non ha trovato nessuno sul posto e sta effettuando la bonifica del manto stradale che presenta chiazze di olio. Sul posto anche la Polizia Municipale di Castelvetrano per i rilievi del caso.