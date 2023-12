Forza Italia Castelvetrano, Nicola Li Causi domani inaugura la nuova sede. Presenti gli onorevoli Tamajo, Pellegrino e Scilla

di: Redazione - del 2023-12-29

Il referente di Forza Italia per Castelvetrano, il dott. Nicola Li Causi inaugurerà la nuova sede politica, domani, sabato 30 dicembre ore 10 in via Vittorio Emanuele 137.

L'inaugurazione della sede politica di Forza Italia Castelvetrano, vedrà la presenza degli on. Edy Tamajo assessore regionale di Forza Italia, dell'On. Stefano Pellegrino capo gruppo all'Ars di Forza Italia e l'On. Tony Scilla Coordinatore Provinciale di Forza Italia.