Messina Denaro, ecco come Francesco Salsi andava in giro indisturbato a Campobello

di: Redazione - del 2024-01-03

Un medico in pensione che girava a Campobello di Mazara, faceva la spesa al supermercato, frequentava il bar vicino casa, si fermava al tabacchi e non disdegnava una "capatina" a Torretta Granitola e Tre Fontane anche nei mesi invernali.

Francesco Salsi, alias Andrea Bonafede ma in realtà Matteo Messina Denaro, il boss latitante di Cosa Nostra, negli ultimi anni della sua vita ha condotto un tenore quotidiano di pura normalità. Le telecamere piazzate in più punti della cittadina campobellese ne avrebbero visto i movimenti, lo avrebbero più volte inquadrato ma per chi controllava era un uomo sconosciuto.

Adesso però cresce lo sgomento per quella identità che nascondeva Matteo Messina Denaro, il "longevo" latitante datosi alla "macchia" il 2 giugno del 1993 e catturato il 16 gennaio 2023. A conferma di tutto questo "clamore" attorno alla pesante scoperta che diverse telecamere avrebbero inquadrato più volte Messina Denaro c'è un'annotazione di servizio che nel 2021 venne posta all'attenzione dei carabinieri di Campobello di Mazara.

Un uomo avrebbe riferito sul fatto che il paese di Campobello di Mazara fosse un luogo "malato". In data 19 novembre 2021, intorno alle ore 13.30, nel corso di un servizio esterno, una persona nota agli scriventi e degna di fede, parlando sui problemi del paese riferiva le seguenti frasi:

"A lui non lo vogliono prendere. Qualcuno gli deve portare da mangiare e vestiti puliti. Dove pensate che sia se non in zona. Non li avete mai visti a questi due che fanno avanti ed indietro da Torretta? C'è gente di Campobello di Mazara che sale e scende da Torretta.

Gente mi ha riferito che lui, indicandoio con il mignolo delía mono alzato (secondo la percezione degli scriventi intendeva U Siccu alias Matteo Messina Denaro) ha sempre la stessa faccia ma molto invecchiato, A Campobello è protetto ed i giovani lo elogiano. A Campobello comanda sempre quello che gira con lo scooter".

Durante i diversi interrogatori a cui è stato sottoposto Matteo Messina Denaro dopo l'arresto, lo stesso ha rivelato di essere a conoscenza delle telecamere piazzate in giro per Campobello e di saperle individuare. E' normale che un uomo che è consapevole di essere ricercato in tutto il mondo è stato altamente guardingo ma i dubbi che qualcuno lo avrebbe aiutato diventano man mano delle certezze. Un fatto è evidente: Matteo Messina Denaro ha vissuto "indisturbato" a Campobello.