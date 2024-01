Castelvetrano, "nuovo" bando per locazione di impianti sportivi

di: Redazione - del 2024-01-03

Nelle scorse settimane, la Giunta Comunale con l’approvazione della Delibera nr. 260 del 22 dicembre 2023 ha dato atto di indirizzo agli Uffici di avviare le procedure di evidenza pubblica per la concessione ad uso locativo degli impianti sportivi.

Nello specifico si tratta degli impianti sportivi ubicati in via Tripoli, ovvero: la palestra polivalente (ex A.S. Basket) e la adiacente palestra polivalente; e l’impianto sportivo ubicato in via Piersanti Mattarella (bocciodromo).

Oggi, dopo l’importante lavoro della I Direzione che cura il Patrimonio dell’Ente, sono stati pubblicati i relativi bandi, la cui scadenza per poter partecipare è fissata entro le ore 12.00 del prossimo 02 febbraio.

Analogo, rispetto ai precedenti bandi, il periodo di assegnazione 6 anni rinnovabili per altri 6. Mantenuta la possibilità per il concessionario di poter portare in detrazione dal canone annuo l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria che lo stesso avrà l’obbligo di effettuare sull’immobile oggetto di concessione, in quanto indispensabili per la messa in funzione dell’impianto.

Ma diversamente dai precedenti bandi si registra una decisa riduzione del canone. Difatti, per la palestra polivalente (ex A.S. Basket) il canone annuo adesso richiesto sarà di € 6.200,00 con un abbattimento rispetto al precedente di circa il 40%. Stessa riduzione del canone fa registrare la richiesta per la palestra polivalente per la quale il canone annuo richiesto è di € 3.700,00.

Soddisfazione ha espresso il Sindaco Alfano “in questi anni grazie all’impegno dell’Assessore Foscari, siamo riusciti ad assegnare il campo di Tennis, il Campo di Calcio a 5 e più recentemente il Palapuglisi. Impianti messi a reddito per il Comune e nella fruibilità dei nostri sportivi. Adesso, anche in ragione della forte riduzione del canone, rispetto ai precedenti bandi, possibile dopo la fuoriuscita dal dissesto, speriamo di poter completare le assegnazioni dei restanti impianti sportivi. Siamo consapevoli dell’importanza dello sport e faremo il possibile per mettere tutti in condizione di poterlo praticare”.