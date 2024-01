Amministrative 2024, si va verso la votazione del 9 giugno. Ecco i papabili candidati a sindaco

di: Redazione - del 2024-01-03

Il conto alla rovescia per le Amministrative 2024 che vedranno dopo 5 anni le elezioni comunali a Castelvetrano è iniziato. In Italia le Elezioni Amministrative 2024 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno in 3.698 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e speciale.

Con ogni probabilità in Sicilia il voto avverrà il prossimo 9 giugno 2024, data in cui potrebbero effettuarsi le Elezioni Comunali, Europee e Provinciali.

A Castelvetrano la situazione politica vive un momento pieno di "consultazioni". Proclami di coalizioni da una parte con dialoghi fra aree di simili estrazioni politiche ma anche organizzazioni interne di partiti che addirittura stanno, senza tanto clamore mediatico, organizzando già le liste elettorali che concorreranno alle prossime amministrative.

Il Movimento 5 Stelle, partito caro al sindaco Enzo Alfano, uscente primo cittadino, che non ha mai chiuso alla ricandidatura, è molto attivo. Figure importanti come i legali Patrick Cirrincione, referente provinciale del M5S ed il nuovo entrato John Li Causi, referente cittadino, stanno letteralmente ridisegnando il movimento civico. Alfano potrebbe essere il candidato a Sindaco, ma non è certa la sua ricandidatura. Non è escluso un nome nuovo che possa nascere dalla ventata di novità che da qualche settimana aleggia sul movimento. Proprio lo stesso referente comunale di 5 Stelle, avvocato John Li Causi ha avviato un dialogo interno con la base grillina e preliminari consultazioni esterne, situazioni che hanno di fatto ottenuto un particolare apprezzamento dei componenti del meet up che avevano perso di vista quel dialogo interno che 5 anni fa ha portato alla vittoria delle elezioni. Queste sono voci di corridoio che potrebbero essere anche smentite da fatti successivi.

Forza Italia ed il suo referente cittadino, Nicola Li Causi sono attivi. L'incontro del 30 dicembre scorso alla presenza dell'Assessore Regionale, On. Edy Tamajo, la dice lunga sulla certezza che il partito comporrà una lista alle prossime amministrative. Sul candidato sindaco, come ribadito dallo stesso Li Causi, che ha dato disponibilità, i vertici regionali devono necessariamente valutare le risultanze di dialoghi con gli altri partiti.

Senza tanti giri di parole: Forza Italia è in sintonia con Fratelli d'Italia, i due partiti di maggioranza in Regione. Le elezioni di Castelvetrano e Mazara del Vallo sono particolarmente attenzionate dal governatore Schifani e dai suoi "colleghi" di Fratelli d'Italia. Non è fanta politica pensare che dalla Regione possa arrivare il placet per un candidato di Fratelli d'Italia su Mazara Vallo ed un candidato di Forza Italia per Castelvetrano, oppure tutto il contrario.

Fratelli d'Italia a Castelvetrano deve tenere conto della presenza territoriale dell'On. Catania che con i buoni uffici sulla città potrebbe dire la sua. Voci di corridoio lo vedrebbero come ago della bilancia per la scelta di un candidato dell'area che appartiene al partito caro alla Meloni.

Di diverso avviso è invece l'avvocato Giovanni Lentini che con il suo movimento civico "Castelvetrano Rinasce" ha creato una coalizione con Calogero Martire di "Obiettivo Città", Salvatore Ingrasciotta di "Lega - Prima l’Italia", Antonio Giancana di "Castelvetrano Giovani", Lorenzo Rizzuto di "Ricominciamo insieme", Rosalia Ventimiglia della "Nuova Democrazia Cristiana".

Lentini ha più volte ribadito che il candidato a Sindaco dovrà nascere da una lista civica e non da decisioni di partiti "lontane" dal nostro territorio. E' evidente che l'allontanamento con Forza Italia e Fratelli d'Italia sia principalmente avvenuto per questa ragione. Da questa coalizione potrebbe nascere il prossimo sindaco ma tutto dipenderà dalla coesione tra le parti. La candidatura dell'avvocato Lentini non è certa, coalizione che potrebbe scegliere un altro candidato o addirittura altri due.

Sud chiama Nord con Francesco Casablanca al comando cittadino che resta alla finestra ma che ha sicuramente iniziato dei colloqui con altre forze politiche per apparentamenti.

Il farmacista dott. Salvino Gancitano non ha mai ammesso il contrario: da tempo ha comunicato di candidarsi a sindaco e con l'ex forzista Giovanni Impallari ha creato "la Svolta" una lista che lo supporterà alla candidatura a primo cittadino.

Il PD locale si è mosso organizzando incontri aperti alle forze politiche e civiche della città, denominati "Officina amministrativa per Castelvetrano 2024". Potrebbe allearsi con qualche movimento civico.

Mancano ancora i mesi caldi, la campagna elettorale è ancora lontana, il tutto è in itinere ma si attendono le decisioni che porteranno la città al voto: non si escludono colpi di scena.