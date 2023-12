La Regione manda a casa lavoratori ASU dal 2 gennaio. Nece

di: Redazione - del 2023-12-29

In attesa dell'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2024-2026 circa 4 mila soggetti ASU non potranno proseguire la loro attività. Come da protocollo, intanto, l'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro ha ordinato il termine di prosecuzione fino al 31 dicembre.

Ecco il testo dell'ordinanza: "Si precisa che il comma 1, dell'articolo 3, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 35 ha disposto la prosecuzione delle attività ASU, presso gli Enti utilizzatori, fino, e non oltre, il31/12/2023.

Tanto a legislazione vigente, in attesa dell'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2024-2026 nella quale è prevista ed è in discussione sia una norma per la stabilizzazione dei lavoratori ASU che, in ogni caso, una specifica disposizione per salvaguardare al prosecuzione dell'attività di tali soggetti fino la 30/06/2026 nelle more della loro definitiva assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".