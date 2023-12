Campobello, successo per la prima di “E comu semu ricchi e un ni lu sapi nuddu”. Questa sera la replica

di: Redazione - del 2023-12-30

Successo ieri sera per la prima di “E comu semu ricchi e un ni lu sapi nuddu” andata in scena ieri sera presso il Cine Teatro Olimpia a Campobello di Mazara. Risate e divertimento per la commedia dialettale che aveva già registrato sold out lo scorso Agosto presso il parco archeologico di Selinunte.

Un numeroso e caloroso pubblico ha applaudito la performance degli artisti della compagnia “Gli amici dell’araba fenice” alla presenza anche del Sindaco Castiglione, dell’Assessore alla Cultura Gianvito Greco. Si replica questa sera dalle 21. Biglietti acquistabili anche all’ingresso.