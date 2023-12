(VIDEO) Inaugurata la sede politica Forza Italia a Castelvetrano, Tamajo: "Sono qui per supportare il percorso di Nicola Li Causi"

di: Redazione - del 2023-12-30

Si è inaugurata la sede politica di Forza Italia a Castelvetrano, a fare gli onori di casa, il dott. Nicola Li Causi, referente del partito che da tempo ha rimesso in moto il simbolo tricolore nella città di Castelvetrano. A supportare l'invito di Li Causi, la presenza di importanti esponenti regionali e provinciali di Forza Italia, l'assessore regionale On. Edy Tamajo, risultato il più votato in Sicilia alle Regionali del 2022, l'On. Stefano Pellegrino e l'On. Tony Scilla.

Sulla possibilità di Forza Italia ad esprimere un candidato sindaco alle prossime amministrative, lo stesso Nicola Li Causi non ha chiuso la porta, "Al momento stiamo formando il partito, abbiamo allestito la nuova sede, e stiamo organizzando la lista. Non è escluso che Forza Italia a Castelvetrano esprimi un proprio candidato a sindaco".

Edy Tamajo ha voluto confermare il supporto e l'impegno del partito in un comprensorio importante. "Sono qui per supportare il percorso di Nicola Li Causi. Una persona perbene ed in gamba. Potrebbe essere una delle possibili soluzioni come candidato a Sindaco. Bisogna però parlare con gli altri partiti, con il mondo moderato. Bisogna parlare con la gente e con chi vuole aderire al partito che in questo caso chiamerei Castelvetrano".

VIDEO Interviste a Nicola L Causi e Edy Tamajo