Festa per i 101 anni di zio Nino. Una vita di lavoro in campagna tra aneddoti e ricordi

del 2024-01-02

Ha compiuto oggi 101 anni Antonino Scavone, mazarese doc. Un traguardo raggiunto con naturalezza da parte del centenario “Zio Nino” che ha spento le candeline con un ottimo stato di salute nonostante l’età. Lo zio Nino trascorre le sue giornate tra qualche passeggiata tra il verde della casa alloggio per anziani che lo ospita.

Per lui una vita di sacrifici in campagna tra vigneti e trattori che lo stesso ricorda ancora oggi con un pò di nostalgia e preoccupazione per un meteo “bizzarro” che non garantisce più le piogge stagionali di una volta necessarie alla regolare crescita delle viti.

Una memoria vivente che lo ha visto protagonista e testimone oculare degli eventi bellici riguardanti la 2^ guerra mondiale in cui ebbe un ruolo di militare del reggimento genio e impegnato nelle fotoelettriche a supporto dell’artiglieria contraerea e successivamente alla disfatta dell’8 Settembre 1943 rifugiato in una cascina del torinese sino alla fine della guerra; rientrato a Mazara del Vallo al termine di un lungo viaggio iniziato a piedi e proseguito in treno da Torino a Mazara del Vallo durato circa un mese e mezzo.