Folgore, Stefano Colombo: "Giocheranno tutti i nuovi". Domenica a Trapani per la prima di ritorno

di: Redazione - del 2024-01-06

Il tecnico della Folgore, Stefano Colombo, dopo la sosta natalizia, in vista della prima giornata di ritorno che vedrà i rossoneri impegnati sul campo dell'Accademia Trapani, ha parlato ai microfoni della pagina ufficiale della società ASDFolgoreOfficial.

L'allenatore rossonero si è detto fiducioso della sua squadra, dei nuovi arrivi che la società gli ha messo a disposizione. Alla domanda se ci saranno novità, lo stesso Colombo ha dichiarato che tutti i nuovi giocatori saranno utilizzati per la trasferta.

In questi giorni di pausa, la società non è rimasta ferma, sono arrivati dall'Unitas Sciacca, l'attaccante Santangelo ed il jolly Cinquemani mentre dal Mazara è giunto in rossonero la giovane punta Gancitano. Sono stati rescissi i contratti delle prestazioni sportive dell'esterno Ferrara e del centrocampista Pastorella.

Lo stesso Colombo ha annunciato che la società rossonera è sulle tracce di una "ciliegina" sulla torta tanto che l'allenatore ha ammesso che il club di via Marsala ha il "colpo in canna".