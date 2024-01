Visita del Comandante dei Vigili del Fuoco Antonino Galfo al Prefetto di Trapani

del 2024-01-04

Nella mattinata il Comandante dei Vigili del Fuoco ing. Antonino Galfo, da pochi giorni insediato al Comando di Trapani, si è recato in visita dal Prefetto di Trapani dott.ssa Daniela Lupo.

Il Comandante Galfo, accompagnato dal suo vice Vito Pipitone, nel salutare il Prefetto, ha confermato la più ampia disponibilità nello sviluppare la sinergia tra i Vigili del Fuoco e tutte le altre Amministrazioni presenti sul territorio, in particolar modo nella fase di pianificazione delle emergenze negli impianti di trattamento dei rifiuti e nelle attività a rischio d’incidente rilevante, ivi compreso l’aggiornamento del piano provinciale di difesa civile; inoltre, si è soffermato sull’importanza del servizio sociale svolto dai VV.F. a tutela dell’incolumità delle persone.

Il Prefetto Lupo, in un clima di particolare cordialità, ha espresso al Comandante Galfo il proprio apprezzamento per l'opera di soccorso quotidianamente svolta in favore della cittadinanza dell’intera provincia e anche per l'intero settore del soccorso pubblico. Ha, inoltre, aggiunto l’intendimento di coinvolgere il Comando dei VV.F. nelle prossime riunioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, in virtù della competenza dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione e sicurezza antincendio. L’incontro si è concluso con l’impegno del Prefetto di ricambiare la visita al Comando di c.da Milo in tempi brevi.